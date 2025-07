Riceve un rip sul cellulare panico in aereo | volo American Airlines costretto a tornare indietro dopo 30 minuti dal decollo

tra le tante, i social e i media di tutto il mondo, lasciando gli passeggeri e gli appassionati di aviazione con il fiato sospeso. Un volo apparentemente normale che si trasforma in un gesto di massima cautela, ricordandoci quanto la sicurezza rimanga sempre la priorità assoluta nel cielo. La vicenda invita a riflettere sulle complesse dinamiche della sicurezza aerea e sull’imprevedibilità dei voli moderni.

Era partito da San Juan, Porto Rico, con direzione Dallas quando – dopo 30 minuti – è tornato indietro verso l’aeroporto di partenza. Il motivo? Minaccia percepita. Stiamo parlando del volo 1847 di American Airlines che, come detto da un portavoce della compagnia, “era in servizio da San Juan (SJU) a Dallas Fort Worth (DFW) ed è tornato a SJU poco dopo il decollo a causa di una possibile preoccupazione per la sicurezza”. La notizia la danno, tra gli altri, People, El?Nuevo DĂ­a, The New York Post. Cosa è accaduto? Stando a quanto riferito dall’Ufficio per gli Esplosivi e la Sicurezza Pubblica di Porto Rico, una passeggera ha visto un messaggio con scritto “RIP” (l’acronimo comunemente usato per “rest in peace” – riposa in pace) arrivare sul telefono del vicino di posto e ha pensato si trattasse di una minaccia per i 193 passeggeri dell’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it