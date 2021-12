Alex Belli squalificato al GF Vip va via con Delia, Soleil: “Cornuti e felici”. Davide lo smaschera: “Vigliacco” (Di martedì 14 dicembre 2021) Delia Duran ha lasciato Alex Belli al GF Vip 6? Il suo ingresso era atteso – così dicono – ed è arrivato, ma c’è stato un mezzo lieto fine: Alex è stato squalificato ed è andato via con Delia. La prima apparizione è avvenuta a inizio puntata, quando è apparsa a fine passerella per annunciare la volontà di mettere fine al rapporto con l’attore. Si è sentita mancare di rispetto e dal suo punto di vista, che evidentemente non è lo stesso del marito, sono stati superati tutti i limiti. L’incontro è avvenuto più in là nella serata, ma intanto Alfonso Signorini ha preso le distanze da questo triangolo, tirando in ballo pure Soleil Sorge. Il conduttore ha ammesso di avere di personali dubbi sul fatto che tutto questo sia vero oppure organizzato a tavolino dai diretti ... Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021)Duran ha lasciatoal GF Vip 6? Il suo ingresso era atteso – così dicono – ed è arrivato, ma c’è stato un mezzo lieto fine:è statoed è andato via con. La prima apparizione è avvenuta a inizio puntata, quando è apparsa a fine passerella per annunciare la volontà di mettere fine al rapporto con l’attore. Si è sentita mancare di rispetto e dal suo punto di vista, che evidentemente non è lo stesso del marito, sono stati superati tutti i limiti. L’incontro è avvenuto più in là nella serata, ma intanto Alfonso Signorini ha preso le distanze da questo triangolo, tirando in ballo pureSorge. Il conduttore ha ammesso di avere di personali dubbi sul fatto che tutto questo sia vero oppure organizzato a tavolino dai diretti ...

