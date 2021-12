Zaia | siluro ai No vax | il Paese è spaccato C’è una parte anarchica | insofferente a legge e buon senso

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lucalo ha scritto nel suo ultimo libro: Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia. Lo ha ribadito ad ogni intervento pubblico. Lo acclara puntualmente presentando bollettini giornalieri e lanciando l’allarme tute le volte che è ospite in tv. Insomma, non si può dire che il governatore veneto si sia lasciato intimorire da intimidazioni e minacce che i No vax ultimamente gli hanno rivolto a piè sospinto… E così oggi, in un’ampia intervista rilasciata a Libero, il presidente di Regione rilancia, una volta di più, il suo pensiero sull’aumento dei contagi nella Regione che governa e sulle criticità a rischio endemico che gravitano intorno alla pandemia. E torna a pungere anti-vaccino e No Green Pass: «C’è una realtànelalle regole e anche con connotati di violenza. I No Green Pass ...