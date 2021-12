Tom Holland torna nei panni di Spider - Man e svela i risvolti inediti della vita da supereroe (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come capita all'Uomo Ragno "in questo film, quando viene svelata la sua identità, anche per me, interpretando il personaggio, è cambiata la vita. Ho debuttato nel ruolo a 18 anni (ora ne ha 25, ndr) e ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come capita all'Uomo Ragno "in questo film, quando vieneta la sua identità, anche per me, interpretando il personaggio, è cambiata la. Ho debuttato nel ruolo a 18 anni (ora ne ha 25, ndr) e ...

tppwkvale : @alecattelan che intervista Tom Holland via ologramma è probabilmente una delle cose migliori che siano successe fi… - evaartemis : Comunque Mark Ruffalo e Tom Holland dovrebbero prendere lezioni di segretezza da Scarlett 'you're not getting anyt… - raspa90 : RT @RepSpettacoli: 'Spider-Man: No way home', Tom Holland a Cinecittà in versione ologramma: 'In questo film divento un leader' [di Arianna… - RepSpettacoli : 'Spider-Man: No way home', Tom Holland a Cinecittà in versione ologramma: 'In questo film divento un leader' [di Ar… - dilettagiorget3 : RT @weirdzay: io quando vedrò tom holland sul grande schermo -