Super green pass, più guariti e vaccinati: e i tamponi crescono (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’effetto del green pass rafforzato: a dicembre 5,1 milioni di dosi, Superato l’obiettivo. Ancora alto il numero di tamponi. Salgono i ricoveri Leggi su corriere (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’effetto delrafforzato: a dicembre 5,1 milioni di dosi,ato l’obiettivo. Ancora alto il numero di. Salgono i ricoveri

chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - chetempochefa : 'Consiglio ai ristoratori.Di solito alla cassa avete 8mila foto con vip appesi alle pareti, potete mettere un carte… - chetempochefa : 'Caro Stato, mi spieghi come mai io cliente per entrare nel ristorante devo avere il Super green pass e il ristorat… - SorryNs : RT @MarcoRizzoPC: Se Draghi prendesse, come faccio spesso io, un treno regionale, forse la smetterebbe di parlare di green, di ripresa eco… - Lorenzo36522471 : RT @MarcoRizzoPC: Se Draghi prendesse, come faccio spesso io, un treno regionale, forse la smetterebbe di parlare di green, di ripresa eco… -