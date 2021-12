Si fa esplodere in una scuola ortodossa. Diversi feriti nell’attacco di un ex studente. Le immagini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ore di terrore in una scuola ortodossa, dove un ex studente si è fatto esplodere causando molti feriti e danni ingenti. Secondo le prime stime (ancora in fase di aggiornamento) i feriti sarebbero tutti giovanissimi e non ci sarebbero vittime. Ex studente si fa esplodere in una scuola I fatti sono accaduti a Serpukhov, cittadina nella regione di Mosca, in una scuola ortodossa femminile. L’attentatore sarebbe un ex studente di 18 anni diplomatosi recentemente che ha scelto il comprensorio femminile per farsi esplodere, usando un ordigno artigianale. Come si legge nel comunicato del serivizio stampa della Direzione principale del Ministero dell’Interno russo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ore di terrore in una, dove un exsi è fattocausando moltie danni ingenti. Secondo le prime stime (ancora in fase di aggiornamento) isarebbero tutti giovanissimi e non ci sarebbero vittime. Exsi fain unaI fatti sono accaduti a Serpukhov, cittadina nella regione di Mosca, in unafemminile. L’attentatore sarebbe un exdi 18 anni diplomatosi recentemente che ha scelto il comprensorio femminile per farsi, usando un ordigno artigianale. Come si legge nel comunicato del serivizio stampa della Direzione principale del Ministero dell’Interno russo ...

