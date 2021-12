Ruba orologi e un salvadanaio con 1500 euro in moneta | arrestato un 20enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) San Paolo d’Argon. Inseguimento nella notte di sabato a San Paolo d’Argon. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto per furto in abitazione in concorso un ragazzo di 20 anni, originario dell’Albania. Dopo aver ricevuto una segnalazione per un furto in atto all’interno di una abitazione, i militari si sono subito portati sul posto, individuando i presunti ladri alla guida di un’Audi di grossa cilindrata con targhete, che alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga a folle velocità. Raggiunti, hanno lasciato l’auto e sono scappati a piedi ma uno di questi è stato raggiunto e bloccato. Sottoposto a perquisizione, il giovane, già gravato da diversi precedenti specifici, è stato trovato in possesso di treche, da accertamenti effettuati nell’immediatezza, sono risultati essere stati ...