Minimarket si improvvisa bar e serve da bere in strada | ma viene scoperto dai vigili | richiesta la chiusura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ciampino. Continuano i controlli anche presso i piccoli negozi ed alimentari della zona, spesso colti in flagrante durante l’attività di somministrazione di bevande direttamente sul suolo pubblico,ndosi bar all’aperto. Molti di questi, ne approfittano per poter allestire il proprio circolo di consumatori direttamente davanti al locale. Ma nella maggior parte dei casi non c’è mai un buon epilogo. Ciampino,di unIl controllo di un piccolo esercizio commerciale del centro è scattato nelle ultime ore quando i poliziotti municipali hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche direttamente sul suolo pubblico. Ovviamente, il tutto senza alcuna autorizzazione. L’attività di controllo è proseguita con un esame specifico della tracciabilità, dell’etichettatura e della ...