Meteo, netto miglioramento in tutta Italia: le previsioni di oggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) netto miglioramento delle condizioni Meteo su tutta l'Italia: l'alta pressione farà sentire i suoi benefici sul nostro Paese. previsioni Meteo oggi (Pixabay)Un inizio settimana caratterizzato dal bel tempo e da poca nuvolosità. Dopo diversi giorni di piogge costanti e maltempo diffuso, arriva l'alta pressione a capovolgere la situazione e regalare un periodo di stabilità climatica sul nostro Paese. In leggero aumento anche le temperature che durante la notte faranno registrare numeri davvero bassi, ma che nel corso della giornata saranno di poco più alte rispetto a quelle registrate ieri. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta di colore giallo per la sola ...

