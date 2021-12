Londra è travolta | ora l' Europa teme un gennaio targato Omicron

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La variantesta destando sempre più preoccupazioni ine in tutto il mondo. Mentre nel Vecchio Continente i contagi raggiungono livelli record, superando in alcuni casi i numeri di un anno fa, dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) arrivano i primi dati sulla pericolosità della variante: segnalata in più di 60 Paesi, è più trasmissibile della mutazione Delta, rappresenta un rischio globale “altissimo” e riduce l’efficacia del vaccino. Sono soprattutto i dati della Gran Bretagna a preoccupare, visto che si intravede già il sorpasso disu Delta. Il Paese è ormai da mesi alle prese con decine di migliaia di contagi giornalieri da Covid, e il diffondersi dirischia di complicare ulteriormente la gestione della pandemia. Una situazione che secondo gli esperti della London School of ...