LIVE Sorteggi Champions League | la Juve pesca lo Sporting | insidia Ajax per l’Inter

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È il giorno deidi, Europae Conference. Le squadre italiane impegnate in Europa conosceranno le prossime rivali, il giorno e il luogo in cui scenderanno in campo. Inresistono solo Inter entus. Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta (retrocessa in Europa) dopo la fase a gironi, nerazzurri e bianconeri sono le uniche rappresentanti del nostro calcio presenti nel tabellone degli ottavi della massima competizione europea .e Inter: ecco i possibili accoppiamenti! Lantus, testa di serie dopo aver vinto il proprio girone davanti al Chelsea, spera di incontrare il Salisburgo o almeno una tra le due abbordabili portoghesi Benfica e. Potrebbe però capitargli un ...

Play - off Europa League 2021 - 2022, teste di serie e regolamento Da specificare prima di tutto una cosa. Questinon decideranno direttamente gli ottavi di finale, ma sono play - ...Archiviate le fasi a gironi, con la prossimità del Natale per le Coppe europee è tempo come tradizione didei primi turni ad eliminazione diretta. Si comincia alle 12 con gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League . Sorteggio ottavi Champions League 2021 - 2022: gli ...In diretta da Nyon il sorteggio dei playoff della Europa League 2021/22: Atalanta, Lazio e Napoli scoprono le rispettive rivali Terminata la scorsa settimana la fase a gironi, la Europa League 2021/22 ...Tutto pronto per il sorteggio dei sedicesimi d'Europa League, ovvero i playoff che permetteranno di ottenere il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta. Da questa stagione, ...