Luxgraph : 'Hamilton derubato': esplode la rabbia dei tabloid inglesi! - poicipensa4 : RT @_Carabaggio_: Hamilton ha i mondiali di Schumacher e l'immagine dell'eroe odiato e derubato dalla Fia che aveva Senna. Con questo mondi… - _Carabaggio_ : Hamilton ha i mondiali di Schumacher e l'immagine dell'eroe odiato e derubato dalla Fia che aveva Senna. Con questo… - Eurosport_IT : Le reazioni della stampa italiana e internazionale dopo il trionfo rocambolesco di Max Verstappen nell'ultimo Gran… - maria_di_fuccia : A mente lucida posso dire che la tristezza per un titolo che ci hanno derubato non è passata però per me il campion… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton derubato 'Hamilton derubato': i tabloid inglesi all'attacco, è bufera! ROMA - Un weekend che tutti i tifosi di F1 non scorderanno mai. Il Gp di Abu Dhab i, terminato con il sorpasso all'ultimo giro di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton con conseguente vittoria iridata dell'olandese, resterà senz'altro nella storia di questo sport. Purtroppo però non si parlerà solo dell'impresa del pilota della Red Bull, al primo titolo ...

'Hamilton derubato': esplode la rabbia dei tabloid inglesi! La parola più usata dai tabloid è "robbed", ovvero derubato, lo stesso sentimento espresso da Hamilton durante un team radio in cui rivolgendosi al proprio box aveva sentenziato "lo stanno falsando", ...

