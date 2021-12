F1: Briatore, 'grande finale di stagione che rimarrà nella storia' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Tutto nasce dalla safety car, se non ci fosse stata nel finale di gara Hamilton avrebbe vinto con 8-10 secondi di vantaggio. Sono stati bravi in Red Bull a portare subito Verstappen ai box, mettere le gomme supersoft da qualifica. Hamilton ormai aveva le gomme già usate. Diciamo che per la Formula Uno è stato qualcosa di spettacolare, non era mai successo, a mia memoria, che un Gp determinasse il campionato del mondo all'ultimo giro. E' stato un grande finale che rimarrà nella storia della F1". Sono le parole di Flavio Briatore all'Adnkronos, sul finale di stagione del mondiale di F1 che ad Abu Dhabi è stato in bilico fino alla fine, con il successo di max Verstappen. "Quanto successo da' una risonanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Tutto nasce dalla safety car, se non ci fosse stata neldi gara Hamilton avrebbe vinto con 8-10 secondi di vantaggio. Sono stati bravi in Red Bull a portare subito Verstappen ai box, mettere le gomme supersoft da qualifica. Hamilton ormai aveva le gomme già usate. Diciamo che per la Formula Uno è stato qualcosa di spettacolare, non era mai successo, a mia memoria, che un Gp determinasse il campionato del mondo all'ultimo giro. E' stato unchedella F1". Sono le parole di Flavioall'Adnkronos, suldidel mondiale di F1 che ad Abu Dhabi è stato in bilico fino alla fine, con il successo di max Verstappen. "Quanto successo da' una risonanza ...

F1: Briatore, 'grande finale di stagione che rimarrà nella storia' Il Sannio Quotidiano F1: Briatore, 'grande finale di stagione che rimarrà nella storia' "Quanto successo da' una risonanza incredibile alla F1. Hamilton era di fatto campione del mondo a dieci giri dalla fine, poi è arrivato l'incidente di Latifi, oltretutto motorizzato Mercedes, se foss ...

