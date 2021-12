Esplosione a Ravanusa | sale a 7 il numero di vittime sotto le macerie

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per 30 ore i Vigili del Fuoco hanno scavato senza sosta e poco dopo le 6.30 è avvenuto il ritrovamento di 4 corpi. L’degli edifici disarebbe dovuta a una fuga di gas. Oltre 100 sfollati.: la procura indaga per disastro e omicidio colposo Salgono a 7 letrovate tra ledidove sono collassati gli edifici tra le via Trilussa e via Galilei. Lo rende noto il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. Per 30 ore si è scavato senza sosta e poco dopo le 6.30 è avvenuto il ritrovamento di 4 corpi dopo i primi tre recuperati nella notte tra sabato e domenica. Si cercano ancora due dispersi. Per tutta la notte uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco hanno ispezionato l’area interessata ...

Sono morti sotto le macerie di via Trilussa a, per colpa di unadovuta a una fuga di gas di cui ora andranno accertate le cause. Loro figlio non ha ancora un nome e non figurerà ...Sabato notte c'è stato un grave incidente ain provincia di Agrigento a causa di una ...da Italgas che ha comunicato l'avvenuto isolamento del tratto di rete interessato dall'e l'...Sette vittime, due sopravvissuti e altre due persone ancora disperse, mentre gli sfollati sarebbero almeno un centinaio: è il bilancio dell'esplosione avvenuta sabato sera in provincia di Agrigento, l ...RAVANUSA (AGRIGENTO) – Ravanusa piange i propri morti nell’esplosione di venerdì sera. Gli ultimi quattro corpi sono stati ritrovati oggi ma già si ragiona sulle cause della tragedia. Il sindaco della ...