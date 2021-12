Decorazioni di Natale fai da te: idee semplicissime un’atmosfera magica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Decorazioni di Natale fai da te: idee semplici per una giusta atmosfera Amate decorare tutte le varie stanze della vostra casa in occasione del Natale? Ecco qualche idea a cui potrete ispirarvi, per abbellire anche la vostra cucina. 1.Piccolo alberello Sistemate all’interno di un vaso di coccio, un piccolo abete natalizio ed addobbatelo con delle palline di Natale o con delle miniature di cibi finti. Illuminatelo con delle luci al led e mettetelo sopra un vassoio. Fonte immagine 2.Stella Da mettere sopra una mensola, questa stella è stata creata con del filo di ferro e con dei rami di abete intrecciati. Fonte immagine 3.Lunghe candele Questa decorazione, fatta con delle lunghe candele bianche e dei rametti di abete, è perfetta sia per essere posizionata nella vostra cucina, ma anche sulla vostra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021)difai da te:semplici per una giusta atmosfera Amate decorare tutte le varie stanze della vostra casa in occasione del? Ecco qualche idea a cui potrete ispirarvi, per abbellire anche la vostra cucina. 1.Piccolo alberello Sistemate all’interno di un vaso di coccio, un piccolo abete natalizio ed addobbatelo con delle palline dio con delle miniature di cibi finti. Illuminatelo con delle luci al led e mettetelo sopra un vassoio. Fonte immagine 2.Stella Da mettere sopra una mensola, questa stella è stata creata con del filo di ferro e con dei rami di abete intrecciati. Fonte immagine 3.Lunghe candele Questa decorazione, fatta con delle lunghe candele bianche e dei rametti di abete, è perfetta sia per essere posizionata nella vostra cucina, ma anche sulla vostra ...

Advertising

RaiRadio2 : E voi, lo avete già fatto l'albero di Natale??? Se non lo avete ancora ultimato, ecco le decorazioni 'lunatiche' da… - vodka_revolver : Quando porti un nano malefico a vedere le decorazioni natalizie ??( le gioie del Natale ??) - twolighteyes : Decorazioni alternative per #Natale #SantaClaus - CouponsSconti : ?? 10 Pezzi Tessuti Natalizi, Tessuto a Tema Natalizio, Tessuto di Cotone Natale, Tessuto in Cotone Tema Natalizio,… - curraoviaggi1 : 'Mele Kalikimaka' ecco come si augura Buon Natale alle Hawaii! Le decorazioni si alternano tra stelle di Natale, st… -