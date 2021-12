Champions League 2021/2022, errore dell’Uefa: si ripeterà il sorteggio per gli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 ha offerto dei verdetti interessanti, parzialmente benevoli a Juventus e Inter. I bianconeri dovrebbero sfidare lo Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri dovrebbero vedersela con l’Ajax per dei posti ai quarti di finale. Tutto però resta attualmente nel campo delle possibilità, in quanto un grave errore degli organizzatori dell’evento ha pregiudicato la cerimonia stessa. Andrey Arshavin ha difatti abbinato Manchester United-Villarreal, sorteggio però impossibile, in quanto squadre già accoppiate durante i gironi. Palline confuse tra Manchester United e Liverpool, con l’Atletico Madrid a farne le spese e inserito come possibile avversaria della squadra di Klopp; una confusione ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilper glidi finale dellaha offerto dei verdetti interessanti, parzialmente benevoli a Juventus e Inter. I bianconeri dovrebbero sfidare lo Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri dovrebbero vedersela con l’Ajax per dei posti ai quarti di finale. Tutto però resta attualmente nel campo delle possibilità, in quanto un gravedegli organizzatori dell’evento ha pregiudicato la cerimonia stessa. Andrey Arshavin ha difatti abbinato Manchester United-Villarreal,però impossibile, in quanto squadre già accoppiate durante i gironi. Palline confuse tra Manchester United e Liverpool, con l’Atletico Madrid a farne le spese e inserito come possibile avversaria della squadra di Klopp; una confusione ...

