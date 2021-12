Brunetta: “Con il green pass e il super green pass abbiamo consentito una nuova normalità” (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – “Con il green pass e il super green pass abbiamo consentito una nuova normalità. Per far rivivere le nostre città e il mondo della ristorazione, garantendo la salute pubblica, ma anche l’economia del nostro Paese”. Così il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a un evento organizzato da Federcuochi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – “Con ile iluna. Per far rivivere le nostre città e il mondo della ristorazione, garantendo la salute pubblica, ma anche l’economia del nostro Paese”. Così il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato, intervenendo a un evento organizzato da Federcuochi. L'articolo L'Opinionista.

Brunetta: mi piace cucinare, chef è professione faticosa Lunedì, 13 dicembre 2021 Home > aiTv > Brunetta: mi piace cucinare, chef è professione faticosa Roma, 13 dic. (askanews) - "Mi piace andare al mercato, mi piace cucinare a casa e considero la professi ...

