Atlas FC campione di Messico settant’anni dopo | grande festa

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quasi un secolo d’attesa.colmati in una sola serata. Anzi, da una lotteria dei calci di rigore. L’FC torna sul tetto del calcio messicanoaver sconfitto il Leon nel doppio confronto andata/ritorno che ha costituito la finalissima del campionato dela Guadalajara, sede della squadra di calcio rossonera che ha riportato a casa il titolo nazionale facendo esplodere di gioia i propri tifosi.FCdel: ko il Leon ai calci di rigoreFCdelun finale di stagione tiratissimo che si è decisola lotteria dei calci di rigore. In casa, allo stadio Jalisco di ...

L'Atlas si è laureato campione del Messico dopo 70 anni di attesa grazie alla vittoria ai rigori contro il Leon nella finale di ritorno del campionato. In casa, allo stadio Jalisco di Guadalajara, l'Atlas ha battuto il Leon ai rigori.