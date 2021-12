Amazon choc | mentre i dipendenti morivano | Bezos rideva su Instagram

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Neppure l’accortezza di evitare una vergognosa manifestazione di giubilo in un momento tragico. A questo si è ridotto il plurimiliardario Jeff, travolto da un’inevitabile bufera social.seinel crollo del tetto di un magazzino di, il fondatore della multinazionale se lasui lavoratoriGià,ha pubblicato un selfie che lo ritrae allegro, sorridente e giocondo, insieme ad alcuni astronauti poco prima della sua bella gita di dieci minuti nello spazio. Il tutto proprio dopo essersi detto “affranto” per quanto successo a Edwardsville, in Illinois, in seguito ...