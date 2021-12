Variante Omicron in Inghilterra, primi ricoveri in ospedale. Scatta l’allarme: è molto contagiosa (Di domenica 12 dicembre 2021) Dunque, è partita la corsa ai ricoveri di pazienti Covid positivi alla Variante Omicron in Inghilterra. Ad annunciarlo è Nadhim Zahawi, segretario all’Istruzione, in un’intervista a Sky News. Mentre, come anticipato in un servizio di ieri, dagli esperti arrivano allarmi in serie: i casi aumenteranno a ritmo esponenziale. Il sistema ospedaliero rischia di andare in tilt. ricoveri per la Variante Omicron in Inghilterra: sono 1/3 delle infezioni «Un terzo delle infezioni a Londra sono legate alla Variante Omicron. È molto contagiosa, i casi potrebbero raddoppiare ogni 2-3 giorni. molto presto la Variante sarà dominante, è un film che abbiamo già visto. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Dunque, è partita la corsa aidi pazienti Covid positivi allain. Ad annunciarlo è Nadhim Zahawi, segretario all’Istruzione, in un’intervista a Sky News. Mentre, come anticipato in un servizio di ieri, dagli esperti arrivano allarmi in serie: i casi aumenteranno a ritmo esponenziale. Il sistema ospedaliero rischia di andare in tilt.per lain: sono 1/3 delle infezioni «Un terzo delle infezioni a Londra sono legate alla. È, i casi potrebbero raddoppiare ogni 2-3 giorni.presto lasarà dominante, è un film che abbiamo già visto. ...

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - Corriere : In Italia è boom di infezioni tra i bambini. L'argine dei vaccini contro la variante Omicron - ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - GiancarloPilus1 : RT @autocostruttore: Primo caso in Liguria di variante Omicron. La donna ha 71 anni ed è in buone condizioni di salute. Non so se mi sbagli… - ilprovinciale : Cos'e il vaccino a base vegetale che potrebbe arrivare: 'La tecnologia dei vaccini a base vegetale può essere un’o… -