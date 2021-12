Valeria Fabrizi: “Che Dio ci aiuti non si fa più, Elena non vuole farlo”. La notizia in diretta a Domenica In (Di domenica 12 dicembre 2021) “E ora che finisce Ballando con le Stelle?”. La domanda la fa Mara Venier a Valeria Fabrizi, che è tra i concorrenti più amati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. E l’attrice risponde subito: “Vado in depressione”. Poi prosegue: “Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima…“. “E cioè?”, chiede allora Venier. “Che non la vuole più fare Elena (Sofia Ricci, ndr)”. “Ma non è detto dai…”, commenta la conduttrice”. E l’attrice ribatte: “Prenderanno un’altra”. Zan zan. La notizia “è servita” in diretta a Domenica In. A cosa si riferisce Fabrizi? A “Che Dio ci aiuti“, la fiction “mieti-ascolti” di RaiUno che va in onda dal 2011 e nella quale l’attrice interpreta suor Costanza. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) “E ora che finisce Ballando con le Stelle?”. La domanda la fa Mara Venier a, che è tra i concorrenti più amati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. E l’attrice risponde subito: “Vado in depressione”. Poi prosegue: “Aspetto di fare la suora ma ladi oggi è pessima…“. “E cioè?”, chiede allora Venier. “Che non lapiù fare(Sofia Ricci, ndr)”. “Ma non è detto dai…”, commenta la conduttrice”. E l’attrice ribatte: “Prenderanno un’altra”. Zan zan. La“è servita” inIn. A cosa si riferisce? A “Che Dio ci“, la fiction “mieti-ascolti” di RaiUno che va in onda dal 2011 e nella quale l’attrice interpreta suor Costanza. La ...

