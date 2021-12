(Di domenica 12 dicembre 2021). Aveva già un lavoro, potremmo dire, ma nonostante questo,ildi. Il lavoro, inoltre, era ben remunerato e non tracciato. Solamente dopo una lunga attività di osservazione e lunghi appostamenti, l’uomo è stato poi colto in flagranza di reato e condotto direttamente in manette. Leggi anche:, in metro senza biglietto e Green Pass: denunciatie spaccio aildima ‘lavorava’ spacciando droga, D.D.C.,no di 41 anni, è statodagli uomini del II Distretto, a seguito di uno specifico servizio di osservazione. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia prima della cessione di una dose di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava cocaina: arrestato 41enne - gabrocanta : @Lucabra051 almeno alla Roma percepiva uno stipendio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma percepiva

Il Corriere della Città

... italiano 47enne, residente in provincia di, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d'appello di. L'uomo è stato fermato ...E ancora, la proposta arrivata fino in Parlamento per dedicargli lo stadio Olimpico, a. Come ... E non solo per quei tre gol al Brasile di Zico e Falcao, ma perch siche dietro al ...I carabinieri della Stazione di Pereto hanno arrestato un uomo, italiano 47enne, residente in provincia di Roma, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della ...Pereto- I carabinieri della Stazione di Pereto hanno arrestato un uomo, italiano 47enne, residente in provincia di Roma, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della ...