Residenze per anziani, la struttura commissariale verso il taglio delle forniture di tamponi Covid: lo stop dal 1° gennaio

Il Commissario Figliuolo prepara l'azzeramento delle forniture di dispositivi di protezione individuale e di tamponi alle Rsa. In questi giorni le Regioni stanno informando gli enti gestori delle strutture che ospitano anziani non autosufficienti del fatto che a partire dal primo gennaio 2022 dovranno provvedere autonomamente a dotarsi dei sistemi di prevenzione dal contagio da Covid-19. "Con la presente siamo a informarvi che a partire dal 1 gennaio 2022 gli Enti Gestori delle Unità d'offerta della Rete Territoriale extraospedaliera dovranno provvedere, in autonomia, all'approvvigionamento dei fabbisogni, di cui all'oggetto, tramite i propri canali ordinari. Conseguentemente, da tale data cesseranno le forniture da ...

