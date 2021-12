Per Meloni il prossimo capo dello Stato deve essere "un patriota " (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Un patriota al Quirinale, senza compromessi. Giorgia Meloni attende il discorso conclusivo di Atreju 2021 per lanciare un messaggio a quelle forze politiche, Partito Democratico in testa, che invocano una larga maggioranza sull'elezione del Presidente della Repubblica. Ma quello di Meloni è anche un messaggio all'alleato leghista che, da domani, chiamerà tutti i leader dei partiti per sedersi attorno a un tavolo e discutere dell'elezione del capo dello Stato. Come Meloni, Salvini sottolinea che il centrodestra ha i numeri per essere protagonista del voto a Camere riunite, ma la presidente di Fratelli d'Italia aggiunge una postilla che sembra chiudere al dialogo: nessun compromesso. Non solo: Meloni guarda anche oltre e sembra ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Unal Quirinale, senza compromessi. Giorgiaattende il discorso conclusivo di Atreju 2021 per lanciare un messaggio a quelle forze politiche, Partito Democratico in testa, che invocano una larga maggioranza sull'elezione del Presidente della Repubblica. Ma quello diè anche un messaggio all'alleato leghista che, da domani, chiamerà tutti i leader dei partiti per sedersi attorno a un tavolo e discutere dell'elezione del. Come, Salvini sottolinea che il centrodestra ha i numeri perprotagonista del voto a Camere riunite, ma la presidente di Fratelli d'Italia aggiunge una postilla che sembra chiudere al dialogo: nessun compromesso. Non solo:guarda anche oltre e sembra ...

