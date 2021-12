Nyt, unità militare segreta Usa fece strage civili in Siria (Di domenica 12 dicembre 2021) Una cellula segreta delle forze speciali statunitensi, nel corso della lotta all'Isis in Siria, ha lanciato tra il 2014 e il 2019 decine di migliaia di bombe e missili eludendo illegalmente le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Una celluladelle forze speciali statunitensi, nel corso della lotta all'Isis in, ha lanciato tra il 2014 e il 2019 decine di migliaia di bombe e missili eludendo illegalmente le ...

Siria: un nuovo narcostato che esporta anche in Italia Un'inchiesta del New York Times (NYT) ha rivelato che familiari e soci del presidente siriano, Bashar al - Assad, gestiscono ... un'unità d'élite comandata da Maher al - Assad, fratello minore del ...

