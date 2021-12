Inter-Cagliari 4-0, Mazzarri furioso: “Non mi è piaciuto nulla stasera”. E poi abbandona l’intervista (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non mi è piaciuto quasi niente di stasera ma abbiamo sfidato una squadra che è in una forma strepitosa. Abbiamo fatto un solo fallo in tutta la partita, dobbiamo essere cattivi e dobbiamo entrare nei contrasti con un altro piglio perché dobbiamo salvarci”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri dopo la sconfitta per 4-0 sul campo dell’Inter: “Con l’Inter si può perdere, ma non mi è piaciuta questa passività, ci siamo sciolti dopo il 2-0 e non lo accetto”, ha concluso il tecnico a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non mi èquasi niente dima abbiamo sfidato una squadra che è in una forma strepitosa. Abbiamo fatto un solo fallo in tutta la partita, dobbiamo essere cattivi e dobbiamo entrare nei contrasti con un altro piglio perché dobbiamo salvarci”. Lo ha detto l’allenatore del, Walterdopo la sconfitta per 4-0 sul campo dell’: “Con l’si può perdere, ma non mi è piaciuta questa passività, ci siamo sciolti dopo il 2-0 e non lo accetto”, ha concluso il tecnico a Dazn. SportFace.

