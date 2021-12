Incendio in una fabbrica di plastica a Beinasco: fiamme e altissima colonna di fumo. I video (Di domenica 12 dicembre 2021) Tremendo Incendio nel pomeriggio di oggi in provincia di Torino, a Beinasco: si è sviluppato in un’azienda che tratta materiali in plastica e dai video che circolano in rete le dimensioni del disastro sono enormi. Una colonna di fumo visibilità è visibile da grande distanza e sul posto sono arrivate numerose squadre di pronto intervento. Incendio alla Demap di Beinasco: si lotta per spegnere le fiamme Secondo quanto riportato dalle fonti locali, un vasto Incendio alla Demap di Beinasco è divampato nel pomeriggio di domenica 12 dicembre. Si tratta di un’azienda di trattamento rifiuti, riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo situata in via Aosta, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Tremendonel pomeriggio di oggi in provincia di Torino, a: si è sviluppato in un’azienda che tratta materiali ine daiche circolano in rete le dimensioni del disastro sono enormi. Unadivisibilità è visibile da grande distanza e sul posto sono arrivate numerose squadre di pronto intervento.alla Demap di: si lotta per spegnere leSecondo quanto riportato dalle fonti locali, un vastoalla Demap diè divampato nel pomeriggio di domenica 12 dicembre. Si tratta di un’azienda di trattamento rifiuti, riciclo di imballaggi in/metallo situata in via Aosta, ...

Agenzia_Ansa : Nel crollo delle palazzine sarebbero disperse 8 persone tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei i… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono sei le squadre dei vigili del fuoco impegnate in un incendio scoppiato nella zona industriale di Beinasco, alle porte d… - darivabeh : @SadBall Si, esatto, preciso preciso corso Tazzoli all'inizio quasi in corso Agnelli. L'incendio è proprio a Beinas… - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Sono sei le squadre dei vigili del fuoco impegnate in un incendio scoppiato nella zona industriale di Beinasco, alle porte d… - bisagnino : Incendio in una fabbrica di materie plastiche a Beinasco: enorme colonna di fumo nero, “tenete le finestre chiuse”… -