Il Mondiale di Formula 1 lo vince Verstappen (e lo decide Latifi)

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto in un solo giro. Unin un solo giro. E nella tenzone più incredibile e combattuta nella storia recente dello sport (tutto, non solo della1) are le sorti di qualcosa che era appeso ad un filo sottilissimo è stato tale Nicholas, canadese della Williams che gareggia in1 grazie ai soldi che generosamente elargisce il padre. Maxad Abu Dhabi e diventa campione del mondo. Ma se esiste una sceneggiatura da thriller questa è stata la stagione 2021 e il suo capitolo finale è stato letteralmente pazzesco. Diciamo la verità: Hamilton aveva già vinto la gara e con lei il titolo piloti. Una sola cosa poteva accadere a guastare un finale che sembrava scritto. Una safety car. E a cinque giri dall’ultima bandiera a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Formula

George Russell twitta contro il finale deldi F1 che ha visto trionfare all'ultimo giro di Abu Dhabi Max Verstappen. 'Max è un pilota assolutamente fantastico, ha fatto una grande stagione e ......della1 dei romantici Tra Hamilton e Verstappen deciderà Abu Dhabi (dopo la farsa in Arabia Saudita) Il romanzo della1 ha un finale in testacoda Tutto in un solo giro. Unin ...La Mercedes protesta contro la classifica finale del Gp di Abu Dhabi 2021, citando la violazione di due articoli del Regolamento Sportivo.Hamilton battuto ad Abu Dhabi, con la safety car che sovverte tutto ad appena cinque giri dall'arrivo. Ora si traccia una riga e dall'anno prossimo cambiano regole e auto. In attesa della Ferrari ...