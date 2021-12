F1 oggi: Max Verstappen campione ad Abu Dhabi. Hamilton beffato all'ultimo giro (Di domenica 12 dicembre 2021) Abu Dhabi, 12 dicembre 2021 - Finale thrilling per il Mondiale di F1 . Il Gp di Abu Dhabi si chiude con un minuto e spiccioli senza respiro: Max Verstappen conquista il successo nel Gran Premio, ma ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Abu, 12 dicembre 2021 - Finale thrilling per il Mondiale di F1 . Il Gp di Abusi chiude con un minuto e spiccioli senza respiro: Maxconquista il successo nel Gran Premio, ma ...

Advertising

matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - jamboanto : RT @bwoken02: L'unica cosa che voglio dire: Max ha avuto bisogno di Perez, di una virtual safety car e di una safety per arrivare a Lewis e… - _liquidmind : RT @bwoken02: L'unica cosa che voglio dire: Max ha avuto bisogno di Perez, di una virtual safety car e di una safety per arrivare a Lewis e… - artsalis_ : Ha guidato meglio Hamilton oggi? Si Se lo meritava comunque verstappen? Ovviamente si, non per la singola gara ma p… - eclipsejdrew : RT @bwoken02: L'unica cosa che voglio dire: Max ha avuto bisogno di Perez, di una virtual safety car e di una safety per arrivare a Lewis e… -