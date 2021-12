F1, Jos Verstappen: “Conosciamo Max, se vede l’occasione lui la coglie al volo” (Di domenica 12 dicembre 2021) Jos Verstappen esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo impegno del Mondiale F1 2021. Il padre del nuovo campione del mondo della massima formula mostra la propria gioia al termine di una corsa che si è decisa nel corso dell’ultimo incredibile passaggio. L’olandese ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato possibile. Abbiamo lavorato per 15 anni per realizzare questo sogno. Abbiamo fatto di tutto per arrivare qui, guidavo per centinaia di chilometri per portare Max alle piste. Alla primo giro tutto sembrava andare storto, non potevo credere a quello che stavo vedendo”. L’incidente del canadese Nicholas Latifi (Williams) ha cambiato le carte in tavola ed ha messo il #33 del gruppo nella condizione di poter attaccare il rivale Lewis Hamilton (Mercedes) che prima dell’ultimo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Josesprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo impegno del Mondiale F1 2021. Il padre del nuovo campione del mondo della massima formula mostra la propria gioia al termine di una corsa che si è decisa nel corso dell’ultimo incredibile passaggio. L’olandese ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato possibile. Abbiamo lavorato per 15 anni per realizzare questo sogno. Abbiamo fatto di tutto per arrivare qui, guidavo per centinaia di chilometri per portare Max alle piste. Alla primo giro tutto sembrava andare storto, non potevo credere a quello che stavondo”. L’incidente del canadese Nicholas Latifi (Williams) ha cambiato le carte in tavola ed ha messo il #33 del gruppo nella condizione di poter attaccare il rivale Lewis Hamilton (Mercedes) che prima dell’ultimo ...

