Ethereum consuma troppo: secondo uno studio la sua transazione è paragonabile al consumo di una Tesla (Di domenica 12 dicembre 2021) Una ricerca ha rilevato che le transazioni su Ethereum richiedono un consumo spropositato, quasi quanto quello di un paese. Ecco i dati. Consumi Ethereum Photo by Art Rachen on Unsplash12/12/2021 – ComputerMagazine.itSiamo consapevoli di quanto valore e successo abbia ottenuto la criptovaluta negli ultimi anni. Tuttavia, erano state pronosticate alcune possibili difficoltà o, quantomeno, alcuni piccoli intoppi in cui era possibile incappare. Uno di questi è proprio il consumo necessario per le transazioni. Recentemente, uno studio ha proprio messo in evidenza questo dato. Il rapporto inedito di Cointelegraph Research sulle blockchain più efficienti dal punto di vista energetico per i token non fungibili (NFT) ha rilevato un eccesso di energia nell’utilizzo di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Una ricerca ha rilevato che le transazioni surichiedono unspropositato, quasi quanto quello di un paese. Ecco i dati. ConsumiPhoto by Art Rachen on Unsplash12/12/2021 – ComputerMagazine.itSiamo consapevoli di quanto valore e successo abbia ottenuto la criptovaluta negli ultimi anni. Tuttavia, erano state pronosticate alcune possibili difficoltà o, quantomeno, alcuni piccoli intoppi in cui era possibile incappare. Uno di questi è proprio ilnecessario per le transazioni. Recentemente, unoha proprio messo in evidenza questo dato. Il rapporto inedito di Cointelegraph Research sulle blockchain più efficienti dal punto di vista energetico per i token non fungibili (NFT) ha rilevato un eccesso di energia nell’utilizzo di ...

David_c05 : Guidare una Tesla Model 3 per 4 chilometri consuma quanto una transazione sulla rete Ethereum - Amorne_1979 : Guidare una Tesla Model 3 per 4 chilometri consuma quanto una transazione sulla rete Ethereum -… - infoiteconomia : Una transazione su Ethereum consuma quanto guidare per 4km in una Tesla Model 3, svela uno studio - AnnamDic : Una transazione su #Ethereum consuma quanto guidare per 4km in una Tesla Model 3, svela uno studio #blockchain… - gigibeltrame : Guidare una Tesla Model 3 per 4 chilometri consuma quanto una transazione sulla rete Ethereum #digilosofia… -