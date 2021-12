Crolla una palazzina nell'Agrigentino, disperse 10 persone tra cui due bambini (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Una palazzina di 4 piani, in via Galilei a Ravanusa, nell'Agrigentino, è Crollata e seguito di una esplosione.Tra le varie ipotesi c'è anche lo scoppio del tubo di un metanodotto. Si cercano 10 persone, tra cui due bambini e una donna incinta. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il rogo è stato circoscritto e si è iniziato a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Una anziana donna è stata tratta in salvo e trasferita in ospedale. Il sindaco Carmelo D'Angelo, con una diretta Facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". Alcuni residenti degli appartamenti ridotti in macerie sono riusciti a uscire illesi o lievemente feriti. #Ravanusa (AG), crollo palazzina, ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Unadi 4 piani, in via Galilei a Ravanusa,, èta e seguito di una esplosione.Tra le varie ipotesi c'è anche lo scoppio del tubo di un metanodotto. Si cercano 10, tra cui duee una donna incinta. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il rogo è stato circoscritto e si è iniziato a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Una anziana donna è stata tratta in salvo e trasferita in ospedale. Il sindaco Carmelo D'Angelo, con una diretta Facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". Alcuni residenti degli appartamenti ridotti in macerie sono riusciti a uscire illesi o lievemente feriti. #Ravanusa (AG), crollo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplode bombola e crolla una palazzina, si cercano persone. Nell'Agrigentino, i vigili del fuoco stanno spegnendo l… - GDS_it : #Ravanusa, una palazzina di 4 piani crolla dopo l'esplosione di una bombola del gas. Si scava tra le macerie, si ce… - Adnkronos : Crolla una palazzina a #Ravanusa in provincia di #Agrigento: 8 dispersi. #ultimora - samuele26572 : RT @GiancarloDeRisi: Crolla una palazzina a Ravanusa in provincia di Agrigento forse per l'esplosione di una tubatura del gas. Coinvolti al… - GiancarloDeRisi : Crolla una palazzina a Ravanusa in provincia di Agrigento forse per l'esplosione di una tubatura del gas. Coinvolti… -