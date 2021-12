Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gyda Westvold Hansen fa la differenza dal trampolino. Annika Sieff partirà in settima posizione (Di domenica 12 dicembre 2021) Archiviata la frazione di salto dal Normal Hill HS97 di Otepää, in Estonia. Davanti a tutte c’è la norvegese, pettorale giallo, Gyda Westvold Hansen, che con una prestazione eccezionale è riuscita a mettere tra sé e la più diretta inseguitrice già 50? di distacco in vista dei 5 km di fondo che si terranno alle 16:30 odierne. La campionessa del Mondo in carica ha così creato tutti i presupposti per la quarta vittoria in altrettante gare, ottenendo un punteggio inarrivabile per tutte le altre, frutto anche della richiesta di abbassamento della stanga di partenza dalla 18 alla 17, che ha aggiunto un bonus di 4.9 punti rispetto alle altre. Stesso azzardo aveva tentato la connazionale Mari Leinan Lund, pettorale blu di miglior saltatrice, che, pur facendo registrare la miglior distanza in assoluto, non riesce a mantenere il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Archiviata la frazione di salto dal Normal Hill HS97 di Otepää, in Estonia. Davanti a tutte c’è la norvegese, pettorale giallo,, che con una prestazione eccezionale è riuscita a mettere tra sé e la più diretta inseguitrice già 50? di distacco in vista dei 5 km di fondo che si terranno alle 16:30 odierne. La campionessa delin carica ha così creato tutti i presupposti per la quarta vittoria in altrettante gare, ottenendo un punteggio inarrivabile per tutte le altre, frutto anche della richiesta di abbassamento della stanga di partenza dalla 18 alla 17, che ha aggiunto un bonus di 4.9 punti rispetto alle altre. Stesso azzardo aveva tentato la connazionale Mari Leinan Lund, pettorale blu di miglior saltatrice, che, pur facendo registrare la miglior distanza in assoluto, non riesce a mantenere il ...

