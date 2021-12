Accusa un malore e perde i sensi mentre sta giocando con la sorellina | morta una bimba di un anno

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’autopsia dovrà chiarire le cause dell’improvvisa morte di unadi une 10 mesi, svenutastavacon lanella loro abitazione e poco dopo deceduta Stavacon lanella loro abitazione quando, improvvisamente, hato uned è svenuta davanti a lei. Hvissuto ore drammatiche i L'articolo NewNotizie.it.

47187297Bruna : RT @11Giuliano: Selezione: Roma,tragedia all'Olimpico, accusa malore all'ingresso dello stadio, morto un tifoso. Molto conosciuto negli amb… - dembomax78 : Tragedia a Ciampino: accusa un malore da Leroy Merlin, morto un medico 64enne. - palermo24h : Siracusa, bambina di circa 2 anni accusa un malore e muore: aperta un'inchiesta - brunodese : RT @11Giuliano: Selezione: Roma,tragedia all'Olimpico, accusa malore all'ingresso dello stadio, morto un tifoso. Molto conosciuto negli amb… - AnnetteCenti : 10.12.21 - Roma 47 SGP Only ???? Tragedia all'Olimpico: accusa malore all'ingresso dello stadio, morto un tifoso. M…

... l'ultimo saluto alla bimba: addio alla piccola Ariele ? Sfida fatale su Tik - Tok per una bimba di 10 anni: la verità nel telefonino ?ilall'asilo - Muore bimba di due anni Ricevi le ...I calciatori si sono fermati, avvertiti dai sostenitori che gridavano con grande clamore la richiesta di soccorso: un tifoso etneo presente in curva che ha accusato unimprovviso , gli uomini ...L'autopsia dovrà chiarire le cause dell'improvvisa morte di una bimba di un anno e 10 mesi, svenuta mentre stava giocando con la sorellina nella loro abitazione e poco dopo deceduta ...L’episodio a Rosolini. La piccola aveva un anno e 10 mesi e stava giocando con la sorellina quando è svenuta e a nulla sono valsi i soccorsi dei familiari e dei medici.