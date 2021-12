Vlahovic come Toni e CR7: la statistica è impressionante! (Di sabato 11 dicembre 2021) Non si ferma più Dusan Vlahovic, e le statistiche confermano che il 2021 è il suo anno. Dopo la doppietta contro la Salernitana, il serbo è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Serie A in un singolo anno solare (32), dopo Cristiano Ronaldo (33 nel 2020) e Luca Toni (31 nel 2005). Dati pazzeschi, come i suoi gol che, da una parte fanno sorridere la Fiorentina e i tifosi viola, ma dall’altra aumentano le probabilità di vedere presto il serbo con addosso la maglia di un top club. Alessio Dambra Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Non si ferma più Dusan, e le statistiche confermano che il 2021 è il suo anno. Dopo la doppietta contro la Salernitana, il serbo è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Serie A in un singolo anno solare (32), dopo Cristiano Ronaldo (33 nel 2020) e Luca(31 nel 2005). Dati pazzeschi,i suoi gol che, da una parte fanno sorridere la Fiorentina e i tifosi viola, ma dall’altra aumentano le probabilità di vedere presto il serbo con addosso la maglia di un top club. Alessio Dambra

