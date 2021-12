Un presidente di grazia (Di sabato 11 dicembre 2021) Il potere di concedere la grazia è una facoltà del presidente della Repubblica, e si può immaginare che tra tutti i suoi poteri è quello che Sergio Mattarella in questi sette anni è stato più contento di esercitare. Iniziò, il primo anno, con un forte gesto politico: la grazia a due agenti della Cia coinvolti nel sequestro di Abu Omar. In totale, ha concesso la grazia a 33 condannati. Tra gli ultimi sette, ora, solo due nomi di un relativo spicco: Heinrich Sebastian Oberleiter, separatista altoatesino con un ergastolo mai scontato per azioni di terrorismo (senza vittime) negli anni ’60. Michele Strano invece uccise un rapinatore entrato nel suo negozio, e il suo perdono (un anno di pena) ha fatto esultare i fautori della legittima difesa no limits. Ma negli altri casi è come se Mattarella avesse voluto compiere una ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Il potere di concedere laè una facoltà deldella Repubblica, e si può immaginare che tra tutti i suoi poteri è quello che Sergio Mattarella in questi sette anni è stato più contento di esercitare. Iniziò, il primo anno, con un forte gesto politico: laa due agenti della Cia coinvolti nel sequestro di Abu Omar. In totale, ha concesso laa 33 condannati. Tra gli ultimi sette, ora, solo due nomi di un relativo spicco: Heinrich Sebastian Oberleiter, separatista altoatesino con un ergastolo mai scontato per azioni di terrorismo (senza vittime) negli anni ’60. Michele Strano invece uccise un rapinatore entrato nel suo negozio, e il suo perdono (un anno di pena) ha fatto esultare i fautori della legittima difesa no limits. Ma negli altri casi è come se Mattarella avesse voluto compiere una ...

