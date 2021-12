Salvini collega la multa dell’Antitrust ad Amazon alla «concorrenza sleale a negozianti e artigiani»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ogni volta che succede qualcosa ad– abbiamo assistito a dichiarazioni simili anche nel novembre 2020 -, Matteotira fuori la storia del comprare italiano, comprare da, comprare daeccetera. Lo ha fatto anche all’indomani della notizia dellada 1,1 miliardi di euro comminata dall’Antitrust al colosso dell’e-commerce per abuso di posizione dominante. La notizia è stata immediatamente cavalcata da, che ha realizzato un tweet in cui si dava conto di una iniziativa della Lega in merito.da oltre un miliardo di euro addall’Antitrust per “Abuso di posizione dominante”. Come Lega abbiamo depositato – a mia prima firma – un emendamento che riguarda il pagamento dell’Iva da parte delle ...