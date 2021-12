Quirinale, Renzi: “Casini, Violante e Pera? Gli ex presidenti di Camera e Senato hanno una carta in più. Se Draghi resta a Chigi sono contento” (Di sabato 11 dicembre 2021) Se arrivando ad ‘Atreju – Il Natale dei Conservatori’, Matteo Renzi aveva con esso poche domande e poco tempo ai giornalisti, al termine del suo intervento concede una lunga intervista a ‘Le Iene’. Il tema è, inevitabilmente, la prossima elezione del Presidente della Repubblica. L’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva, evitando di dire qual’è la sua preferenze dichiara che “Casini, come Violante o Marcello Pera” hanno chances in quanto “hanno una caratteristica” perché “nella storia italiana uno che ha fatto il Presidente della Camera e del Senato di solito è considerato un arbitro e hanno una carta in più”. Renzi, a supporto della sua tesi, elenca i precedenti di Pertini, Cossiga, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Se arrivando ad ‘Atreju – Il Natale dei Conservatori’, Matteoaveva con esso poche domande e poco tempo ai giornalisti, al termine del suo intervento concede una lunga intervista a ‘Le Iene’. Il tema è, inevitabilmente, la prossima elezione del Presidente della Repubblica. L’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva, evitando di dire qual’è la sua preferenze dichiara che “, comeo Marcellochances in quanto “una caratteristica” perché “nella storia italiana uno che ha fatto il Presidente dellae deldi solito è considerato un arbitro eunain più”., a supporto della sua tesi, elenca i precedenti di Pertini, Cossiga, ...

