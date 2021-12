Open Arms, Salvini venerdì a Palermo per processo (Di sabato 11 dicembre 2021) venerdì prossimo Matteo Salvini sarà a Palermo per il processo Open Arms, rischiando fino a 15 anni di carcere. Nel 2021, riferiscono fonti della Lega, fino al 10 dicembre sono già stati registrati 63.062 sbarchi, record negativo degli ultimi anni. Nello stesso periodo, nel 2020 erano stati 32.919 e nel 2019 (gestione Salvini) solo 11.097. Commenta il leader della Lega: “Al Viminale ho fatto il mio dovere per difendere i confini e la dignità dell’Italia. La Lamorgese invece, fra sbarchi, rave party abusivi e dimissioni, non ha ancora trovato il tempo per un incontro. Mah…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)prossimo Matteosarà aper il, rischiando fino a 15 anni di carcere. Nel 2021, riferiscono fonti della Lega, fino al 10 dicembre sono già stati registrati 63.062 sbarchi, record negativo degli ultimi anni. Nello stesso periodo, nel 2020 erano stati 32.919 e nel 2019 (gestione) solo 11.097. Commenta il leader della Lega: “Al Viminale ho fatto il mio dovere per difendere i confini e la dignità dell’Italia. La Lamorgese invece, fra sbarchi, rave party abusivi e dimissioni, non ha ancora trovato il tempo per un incontro. Mah…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lanterne verdi nelle vie del centro a San Casciano per i diritti dell'uomo Il Comune di San Casciano, OXFAM, ARCI, Mani Tese, Open Arms, il Centro Commerciale Naturale San Casciano, Mato Grosso e Forum Cittadini Insieme hanno unito risorse e idee per realizzare un ricco ...

