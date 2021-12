Napoli, niente Green pass su bus: 32 multe in 4 giorni (Di sabato 11 dicembre 2021) La Polizia Locale, negli ultimi quattro giorni, ha effettuato 2.098 controlli in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in Piazza Dante, Piazza Carlo III, Piazza Amedeo e Piazza Vanvitelli: 32 i verbali per aver trovato cittadini a bordo di mezzi pubblici sprovvisti del Green pass. Le verifiche finalizzate al contrasto della pandemia da Covid 19, su tutto il territorio cittadino, nei confronti delle attivita’ imprenditoriali come bar e pizzerie hanno permesso di verificare 1.200 controlli per il possesso del Green pass rafforzato che hanno fatto scattare 21 verbali, in particolare per il mancato controllo della certificazione obbligatoria ai clienti e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Controlli anche sul rispetto delle regole connesse alla movida cittadina ed al Codice ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) La Polizia Locale, negli ultimi quattro, ha effettuato 2.098 controlli in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in Piazza Dante, Piazza Carlo III, Piazza Amedeo e Piazza Vanvitelli: 32 i verbali per aver trovato cittadini a bordo di mezzi pubblici sprovvisti del. Le verifiche finalizzate al contrasto della pandemia da Covid 19, su tutto il territorio cittadino, nei confronti delle attivita’ imprenditoriali come bar e pizzerie hanno permesso di verificare 1.200 controlli per il possesso delrafforzato che hanno fatto scattare 21 verbali, in particolare per il mancato controllo della certificazione obbligatoria ai clienti e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Controlli anche sul rispetto delle regole connesse alla movida cittadina ed al Codice ...

