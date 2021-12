Lara Gut vince Super-G St Moritz | Goggia seconda

(Di sabato 11 dicembre 2021) ST.(SVIZZERA) (ITALPRESS) –Gut-Behrami trionfa sulle nevi di casa nel-G di St., gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L’elvetica taglia il traguardo con il tempo di 1’19?82, conquistando così la prima vittoria stagionale.posizione per Sofia, che paga solo 18 centesimi, nonostante le peggiori condizioni di visibilità trovate. Mikaela Shiffrin completa il podio chiudendo terza ad 1?18 da Gut. Grande prova dell’Italia, che piazza in top-10 anche Elena Curtoni (sesta), Federica Brignone (settima) e Marta Bassino (nona). Più indietro invece le altre azzurre: Francesca Marsaglia (25esima), Karoline Pichler (28esima), Nadia Delago (30esima), Roberta Melesi (38esima) e Nicol Delago (42esima).“Sono molto contenta del ...

DIRETTA SUPER - G FEMMINILE SANKT MORITZ:HA VINTO, GOGGIA E SHIFFRIN SUL PODIOha vinto il super - G femminile di Sankt Moritz davanti alla nostra Sofia Goggia , come era prevedibile non sono più cambiate le posizioni di ...11.58- Behrami ha vinto il superG di St. Moritz con 18 centesimi su Sofia Goggia e 1 18 su Mikaela Shiffrin. Completano la top10 Mowinckel, Raedler, Elena Curtoni, Holdener, Brignone, ...Questa volta Sofia Goggia non vince ma cede con onore il primo posto a Lara Gut Behrami. Solo 18 centesimi hanno separato l'elvetica, alla prima vittoria stagionale, 33 esimo in carriera. Dietro di lo ...ST.MORITZ – È gioia rossocrociata al Super G di St.Moritz, dove a trionfare con una prestazione vicina alla perfezione è stata l’elvetica Lara Gut-Behrami, capace di imporsi sulla neve di casa davanti ...