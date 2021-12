Federico II, il Centro Trapianti rene intitolato a Mario Santangelo (Di sabato 11 dicembre 2021) Da oggi il Centro Trapianti di rene dell’Università Federico II di Napoli è intitolato al professore Mario Luigi Santangelo, scomparso il 4 dicembre 2020. L’iniziativa e’ stata promossa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo federiciano, guidata dalla presidente Maria Triassi, è stata organizzata dai familiari, dagli allievi, dai colleghi e dagli amici di Santangelo ed è stata annunciata nel corso di una giornata dedicata al suo ricordo. “Il professore Santangelo e’ stato un antesignano per quanto l’organizzazione – ha detto la presidente Triassi – ed ha avuto una visione lunga rispetto al tema dei Trapianti: il nostro Centro Trapianti nasce proprio grazie a lui ed ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Da oggi ildidell’UniversitàII di Napoli èal professoreLuigi, scomparso il 4 dicembre 2020. L’iniziativa e’ stata promossa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo federiciano, guidata dalla presidente Maria Triassi, è stata organizzata dai familiari, dagli allievi, dai colleghi e dagli amici died è stata annunciata nel corso di una giornata dedicata al suo ricordo. “Il professoree’ stato un antesignano per quanto l’organizzazione – ha detto la presidente Triassi – ed ha avuto una visione lunga rispetto al tema dei: il nostronasce proprio grazie a lui ed ha ...

