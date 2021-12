Diffidati Venezia-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Bologna

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) Idi, iindel: sono due i giocatori che in caso di cartellino giallo dovrebbero saltare l’impegno successivo contro i rossoblu, ma in realtà sarà solo un calciatore di Allegri a rischiare al Penzo. Si tratta di Juan Cuadrado, visto che l’altro, Danilo, è infortunato e non giocherà contro i lagunari. Dunque massima attenzione per il colombiano nel non incappare in un turno di stop. SportFace.