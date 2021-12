Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2021-2022: Jarl Magnus Riiber trova il quarto successo stagionale e scappa nella generale (Di sabato 11 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica MASCHILE 2021-2022 1. Jarl Magnus Riiber (Norvegia) 400 2. Johannes Lamparter (Austria) 301 3. Terence Weber (Germania) 225 4. Eric Frenzel (Germania) 185 5. Manuel Faisst (Germania) 183 6. Jens Lurass Oftebro (Norvegia) 178 7. Ryota Yamamoto (Giappone) 174 8. Vinzenz Geiger (Germania) 170 9. Mario Seidl (Austria) 154 10. Lukas Greiderer (Austria) 144 33. Raffaele Buzzi (Italia) 10 37. Alessandro Pittin (Italia) 4 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)DELMASCHILE1.(Norvegia) 400 2. Johannes Lamparter (Austria) 301 3. Terence Weber (Germania) 225 4. Eric Frenzel (Germania) 185 5. Manuel Faisst (Germania) 183 6. Jens Lurass Oftebro (Norvegia) 178 7. Ryota Yamamoto (Giappone) 174 8. Vinzenz Geiger (Germania) 170 9. Mario Seidl (Austria) 154 10. Lukas Greiderer (Austria) 144 33. Raffaele Buzzi (Italia) 10 37. Alessandro Pittin (Italia) 4 Foto: LaPresse

