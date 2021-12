Berlusconi: «Calcio in mano a magnati e fondi? Importante è bel gioco» (Di sabato 11 dicembre 2021) Un passaggio dalle famiglie al mondo della finanza che fa parte di un “processo inevitabile” ma l’Importante è che “tutto questo serva a garantire agli appassionati tanto bel Calcio”. Lo dice Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan e oggi patron del Monza, intervistato dal direttore di MF – Milanofinanza Roberto Sommella nel numero speciale per i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 dicembre 2021) Un passaggio dalle famiglie al mondo della finanza che fa parte di un “processo inevitabile” ma l’è che “tutto questo serva a garantire agli appassionati tanto bel”. Lo dice Silvio, ex proprietario del Milan e oggi patron del Monza, intervistato dal direttore di MF – Milanofinanza Roberto Sommella nel numero speciale per i L'articolo

