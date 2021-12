Udinese, Cioffi: 'Spero di trasmettere la mia voglia ai ragazzi' (Di venerdì 10 dicembre 2021) UDINE - Tutto pronto in casa Udinese per l'esordio del nuovo tecnico Gabriele Cioffi . Attualmente la sua nomina è ad interim, ma questo non ha certo limitato l'impegno dell'allenatore bianconero: " ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021) UDINE - Tutto pronto in casaper l'esordio del nuovo tecnico Gabriele. Attualmente la sua nomina è ad interim, ma questo non ha certo limitato l'impegno dell'allenatore bianconero: " ...

Advertising

Udinese_1896 : Buon lavoro Gabriele. Il tuo coraggio ha il nostro rispetto ??… - MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - infoitsport : Udinese, le prime parole di Cioffi: 'Porto entusiasmo, conta l'atteggiamento' - infoitsport : Cioffi: 'Ho una chance, me la gioco' | Udinese Blog - infoitsport : Udinese, Cioffi si presenta: 'Porto entusiasmo. Un onore sfidare il Milan' -