Parioli | crolla solaio | sequestrati due appartamenti

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – Alle ore 16 circa di ieri pattuglie della Polizia Locale II Grupposono intervenute in via Pietro Tacchini civico n.21 per il crollo di undi un appartamento sito al primo piano di uno stabile. Dai primi accertamenti sembra fossero in corso alcuni lavori di ristrutturazione, sulla cui regolarità sono in corso le verifiche del caso da parte degli agenti del Reparto Edilizia del II Gruppo, che hanno proceduto al sequestro sia dell’appartamento dove si è verificato il crollo, sia di quello sito al piano sottostante. Non risulta alcun ferito. Così in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)

H24Parioli : Crolla un solaio ai Parioli, tanta paura ma nessun ferito. Sigilli dei vigili a due appartamenti -… - rep_roma : Roma, crolla solaio ai Parioli: sequestrati due appartamenti [aggiornamento delle 11:12] - Terzobinarioit : Crolla un solaio ai Parioli, Roma Capitale sequestra due appartamenti - trinchelino : RT @rep_roma: Roma, crolla solaio ai Parioli: sequestrati due appartamenti [aggiornamento delle 10:57] - rep_roma : Roma, crolla solaio ai Parioli: sequestrati due appartamenti [aggiornamento delle 10:57] -

il solaio di un appartamento Dai primi accertamenti sembra che l'appartamento fosse interessato da alcuni lavori di ristrutturazione, sulla cui regolarità sono in corso le verifiche ... Crolla il solaio di un appartamento in via Pietro Tacchini ai Parioli, Roma. Stando a quanto si apprende, l'appartamento interessato dal crollo, avvenuto ieri pomeriggio alle 16 circa al civico 21, è ... Alle ore 16 circa di ieri pattuglie della Polizia Locale II Gruppo Parioli sono intervenute in via Pietro Tacchini civico n.21 per il crollo di un solaio di un appartamento sito al primo piano di uno ...