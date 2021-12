Pagelle Cremonese-Crotone 3-2 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi, con ie ildella sfida valida come anticipo della 17esima giornata di. I padroni di casa tornano alla vittoria tra le mura amiche, rimontando l’iniziale svantaggio; per gli ospiti, altra battuta di arresto, che li relega ancora al terzultimo posto con 8 punti. 3-2 il risultato finale RIVIVI IL LIVE(4-2-3-1): Carnesecchi 6,5; Sernicola 6, Bianchetti 6,5, Okoli 6, Crescenzi 5,5; Fagioli 7,5 (65? Valzania), Castagnetti 6; Strizzolo 7,5 (65? Baez 6), Gaetano 6,5 (84? Deli sv), Buonaiuto 6 (58? Zanimacchia 7); Ciofani 6 (84? Vido sv). In panchina: Ciezkowski, ...