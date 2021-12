NXT War Games 2021 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’occasione di poter redigere questa rewiew è particolarmente propizia e gradita, in quanto mi mette in condizione di riflettere per la prima volta, sulle pagine di questo sito che ancora avverto come “casa mia”, su NXT 2.0. In passato, forse alcuni di voi lo ricorderanno, mi occupavo alternativamente di Lucha Underground e NXT: what a time to be alive! All’epoca, lo ripetevo fino allo sfinimento, invitavo tutti a godersi quel presente così unico, singolare, meravigliosamente pulp e hard rock. Erano pomeriggi da giubotto di pelle, ore meravigliose e imperdibili per ogni fan di wrestling…tuttavia, come tutte le cose belle (l’estate, il winner taco, la SIP, il gelato piedone, le tartallegre) quel periodo ce lo siamo lasciati prevedibilmente alle spalle. NXT 2.0 non è un esperimento: è una necessità. Non vuole essere un miglioramento, bensì un paracadute demografico alla luce del ...