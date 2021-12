Memo Remigi una furia contro Barbara D’Urso | «Non doveva …»

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 10 dicembre 2021)sta vivendo una seconda giovinezza, prima accanto a Serena Bortone nei pomeriggi di Rai 2 a Oggi è un altro giorno poi come concorrente a Ballando con le stelle dove sta raccogliendo consensi e tanta considerazione nelle vesti inedite di ballerino. Però aproprio non va giù l’atteggiamento che ha avutonei suoi confronti quando, un po’ di tempo fa, parlò della storia d’more che hanno avuto in gioventù. Vediamo cosa disse all’epocae cosa ha replicato, anche se a distanza di un po’ di tempo, il bravissimo cantante. Il racconto die la risposta diTempo fa...